heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Der frühere afghanische Präsident Hamid Karsai hat die USA für den andauernden Krieg und auch das Erstarken der Terrormiliz IS in seinem Land mitverantwortlich gemacht. Der Krieg der USA erzeuge Wut im Land und sei kontraproduktiv, sagte Karsai in einem Interview, das von der "Berliner Zeitung" abgedruckt wurde.



Um im Krieg gegen den Terror erfolgreich zu sein, müssten die USA "die Zusammenarbeit mit maßgeblichen Mächten wie Russland, China und dem Iran suchen", sagte Karsai.