Die Korruption sei überhaupt das größte Übel in der derzeitigen Politik seines Heimatlandes, findet Leonid Ostalzew: "Jeder weiß doch, dass es in der Ukraine, genau wie in Russland oder anderen Ex-Sowjetrepubliken, Leute mit kriminellem Hintergrund gibt. Und diese Leute sind jetzt ganz oben in der Politik angekommen. Ich wünschte mir, es gäbe keine Korruption in der Ukraine. Wir haben Geld, wir haben Jobs, wir haben alles. Aber das Geld wird am Staat vorbei geschafft, es fließt nicht in den Haushalt ein. Die Schwachen, die Kinder, Rentner, Menschen, die den Schutz eines Sozialstaates brauchen würden - die sind auf sich gestellt."