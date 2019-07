Menschen gehen durch Trümmer. Archivbild

Quelle: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa

Der UN-Sonderbeauftragte für den Jemen ist zu weiteren Gesprächen mit den Huthi-Rebellen in das Bürgerkriegsland gereist. Martin Griffiths sei in der Hauptstadt Sanaa eingetroffen, hieß es aus Flughafenkreisen. Zuvor hatte er in Saudi-Arabien den international anerkannten Jemen-Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi zu Gesprächen getroffen.



Griffiths ringt seit Monaten um eine politische Lösung des Konflikts zwischen den Huthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung des Landes.