Soldaten der syrischen Regierung zeigen Victory-Zeichen. Symbol

Quelle: ---/XinHua/dpa

In Idlib sind nach offiziellen Angaben fünf türkische Soldaten getötet worden. "Fünf unserer heldenhaften Waffenbrüder sind infolge eines intensiven Artilleriebeschusses vonseiten des (syrischen) Regimes am 10. Februar 2020 zu Märtyrern geworden", hieß es in einer Stellungnahme aus dem Verteidigungsministerium in Ankara.



Die Türkei unterstützt in dem syrischen Bürgerkrieg Rebellen. Sie hatte sich mit Russland auf eine Deeskalationszone für Idlib geeinigt und dort zwölf Beobachtungsposten errichtet.