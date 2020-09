Angriffe auf syrisches Rebellengebiet (Archiv)

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Bei Luftangriffen im Nordwesten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens sieben Zivilisten getötet worden. Unter den Toten seien fünf Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Russische Kampfflugzeuge hätten mehrere Dörfer in der Provinz Aleppo bombardiert.



Aleppo grenzt an die letzte syrische Rebellenhochburg Idlib. Dort sollte eigentlich eine Waffenruhe in Kraft treten. Moskau unterstützt die Regierungstruppen, Ankara unterstützt die Rebellen.