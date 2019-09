Die Nachricht vom Hitler-Stalin-Pakt löste in Polen höchste Besorgnis aus. Am 28. August wollte die polnische Führung die Armee mobilisieren – doch am nächsten Tag intervenierten Frankreich und Großbritannien: Eine polnischen Mobilmachung würde die letzte Chance für den Frieden zunichtemachen. Die angelaufene Mobilmachung wurde abgeblasen – in Polen verlief die Kriegsvorbereitung nun chaotisch. Nicht so in Deutschland – seit dem 26. August wurden drei Millionen Reservisten einberufen.