Der Bombenkrater nach der Sprengung einer Fliegerbombe.

Quelle: Julian Stähle/dpa

Nach der Sprengung einer Weltkriegsbombe in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sind mehrere Häuser für unbewohnbar erklärt worden. Grund seien Schäden an Dächern und Fenstern, die bei der Detonation der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden, sagte ein Feuerwehrsprecher.



Die genaue Anzahl der Häuser und der betroffenen Menschen nannte er zunächst nicht. "Sie sind alle inzwischen in Hotels und bei Bekannten untergekommen. Wie es für sie weitergeht, kann das Ordnungsamt erst am Montag sagen."