Der BGH verhandelt die Revisionen im Ruanda-Prozess. Archivbild Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Der Prozess dauerte Jahre und kostete Millionen - jetzt stellt sich heraus, ob ein in Stuttgart gesprochenes Urteil wegen Kriegsverbrechen in Afrika Bestand hat. Der Generalbundesanwalt streitet in der Hauptverhandlung am Bundesgerichtshof (BGH) für schärfere Strafen gegen zwei Ruander.



Die Männer sollen jahrelang eine Rebellengruppe im Ostkongo geleitet haben, während sie in Deutschland das Leben unbescholtener Bürger führten. 2015 wurden die beiden Männer zu 13 und acht Jahren Haft verurteilt.