Rebellenchef Bosco Ntaganda vor dem ICC. Archivbild

Quelle: Peter Dejong / Pool/epa/dpa

Das Weltstrafgericht hat den ehemaligen kongolesischen Rebellenchef Bosco Ntaganda alias "Terminator" wegen schwerster Kriegsverbrechen im Kongo schuldig gesprochen. Dazu gehören Massaker, sexuelle Versklavung und der Einsatz von Kindersoldaten in den Jahren 2002 und 2003.



In allen 18 Anklagepunkten sprachen die Richter des Internationalen Strafgerichtshofes den 45-Jährigen in Den Haag schuldig. Das Strafmaß wird später verkündet. Ntaganda hatte sich 2013 selbst gestellt.