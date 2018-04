Polizist vor Trümmern in Mossul. Quelle: Oliver Weiken/dpa

Nach dem Kampf gegen die IS-Terrormiliz haben Geber bei einer Konferenz zum Wiederaufbau des Iraks Hilfen in Höhe von 30 Milliarden Dollar versprochen. In Kuwait machten neben dem Gastgeber die Türkei und Saudi-Arabien die größten Zusagen. Deutschland gibt 350 Millionen Euro.



Allerdings werden laut Weltbank etwa 88 Milliarden Dollar benötigt. Nach dem mehr als dreijährigen Kampf gegen den IS sind Straßen, Kliniken und Schulen zerstört. 2,5 Millionen Flüchtlinge im Land brauchen Hilfe.