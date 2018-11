Marcel Röthig: Eine Zuspitzung hatte sich spätestens seit dem Sommer angedeutet. Die Spannungen um die Straße von Kertsch haben zuletzt erheblich zugenommen und nun ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Fertigstellung einer Landbrücke vom russischen Festland auf die annektierte Halbinsel Krim ermöglicht es Russland, die für die ukrainischen Städte am Asowschen Meer lebenswichtige Schneise zu kontrollieren. In den letzten Monaten gab es zunehmend Fälle von aufgebrachten Frachtschiffen. Die Ukraine hatte in der Folge damit begonnen, im Asowschen Meer eine Marinebasis aufzubauen, um den sicheren Handelsverkehr zu gewährleisten. Am Sonntag sollten daher planmäßig ein Schlepper und zwei Artillerieboote von Odessa nach Mariupol verlegt werden, wobei es zu einem Gefecht kam.