Panzerfahrzeuge fahren durch Rio de Janeiro. Quelle: Heriberto Araujo/NOTIMEX/dpa

Angesichts der jüngsten Kriminalitätswelle sollen künftig Soldaten in Rio de Janeiro für Ordnung sorgen. Per Dekret schickte Brasiliens Präsident Michel Temer die Streitkräfte in die Millionenmetropole am Zuckerhut. "Ich habe diese Maßnahme ergriffen, weil die Umstände es erfordern", sagte der Staatschef.



Rio de Janeiro leidet unter Gewalt und Kriminalität. Zudem kämpfen Drogenbanden um die Kontrolle und liefern sich Schießereien untereinander oder mit der Polizei.