Der Statistik zufolge ist auch die Zahl politisch motivierter Straftaten rückläufig. Nach Anstiegen in den letzten vier Jahren fiel sie nun um fast fünf Prozent auf knapp 40.000 Straftaten. Trotz des Rückgangs gebe es auch hier "keinen Grund zur Entwarnung", sagte Seehofer. So bleibe die Zahl weiter auf dem zweithöchsten Niveau seit der Einführung der Statistik im Jahr 2001. Der Rechtsstaat müsse sich weiterhin mit allen Mitteln gegen jede Form von Extremismus und Terrorismus zur Wehr setzen.



Um mehr als neun Prozent stiegen derweil die Rauschgiftdelikte an - gut 330.000 Fälle wurden hier registriert. Mehr Straftaten gab es auch bei der Wirtschaftskriminalität, nämlich 28,7 Prozent mehr Fälle als 2016. Straftaten gegen das Waffengesetz nahmen um zehn Prozent zu, die Verbreitung pornografischer Schriften um knapp 13 Prozent.