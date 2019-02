Michael Cohen (M) der ehemalige Anwalt von US-Präsident Trump.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Der frühere Anwalt von Donald Trump will den US-Präsidenten einem Medienbericht zufolge in einer Anhörung beschuldigen, sich im Amt kriminell verhalten zu haben. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.



Details zu den Vorwürfen blieben aber offen. Dem Bericht zufolge hat Cohen außerdem vor, private Finanzunterlagen Trumps publik zu machen. Cohen soll in einer öffentlichen Sitzung aussagen.