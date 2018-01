Die Studie benennt die Gründe für diese Entwicklung. Besonders eine Gruppe unter denen, die Gewaltdelikte begehen, stellen die Autoren dabei heraus: Zu einem großen Teil handele es sich um junge männliche Flüchtlinge zwischen 14 und 30 Jahren. Im Jahr 2016 werden sie für zwei Drittel der aufgeklärten Fälle der Gewaltkriminalität von Flüchtlingen in Niedersachsen verantwortlich gemacht. Sie kommen überwiegend aus muslimischen Ländern, die von männlicher Dominanz geprägt sind.



Die Autoren der neuen Studie verweisen auch darauf, dass die Unterbringung von Flüchtlingen unterschiedlicher Herkunft und Religion in beengten Unterkünften Gewalt begünstige. Außerdem würden Gewaltdelikte von Flüchtlingen aus unterschiedlichen Gründen mindestens doppelt so oft angezeigt wie die deutscher Täter.



Die Unterschiede zwischen den Herkunftsländern sind laut Studie sehr groß. Während nur jeder vierte männliche Kriegsflüchtling im Alter zwischen 14 und 30 Jahren straffällig werde, sei es unter den nordafrikanischen Flüchtlingen dieser Altersgruppe jeder zweite.