Der Blick nach vorne fiel schwer, sogar der in die nahe Zukunft. Der geplante Oktoberfestbesuch am Tag nach der 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach sorgte eher für weiteres Grauen in der Belegschaft des FC Bayern. Ein Schaulaufen auf der Wiesn, das Lächeln und Zuprosten für die Fotografen und Kamerateams - die Aussicht auf die Agenda des Sonntags schien den Münchnern fast wie eine Qual vorzukommen. Nach dem nächsten "Schlag ins Gesicht", wie es Kapitän Manuel Neuer am Samstagabend. Das galt zwar für das zweite Gegentor, aber auch übergeordnet für das uninspirierte Spiel der Bayern.