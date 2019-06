Barrikaden - Konflikt im Sudan (Archiv).

Quelle: Mohammed Najib/Mohammed Najib/AP/dpa

Im Konflikt mit dem Militärrat hat die Protestbewegung im Sudan zum "zivilen Ungehorsam" aufgerufen. Die Bewegung wolle so die übermächtige Armee "in die Knie zwingen", erklärten Sprecher. Der Militärrat hatte nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar al-Baschir die Führung übernommen.



Seither herrscht Streit über das Vorgehen auf dem Weg in einen zivilen Rechtsstaat. Die Armee hatte mit der Auflösung eines Protestlagers in Khartum begonnen. Dabei starben Dutzende Menschen.