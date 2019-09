Stuenkel: Diese Politik ist gerade nicht nur in Brasilien, sondern auch in Frankreich, in den USA, in Deutschland und in Italien in Mode. Zunehmend versuchen Rechtsextreme die Debatte um den Klimawandel in einen kulturellen Krieg zu wandeln, also in diejenigen aufzuteilen, die daran glauben und diejenigen, die nicht daran glauben. Das ist sehr gerissen, weil die ideologische Debatte den akademischen und wissenschaftlichen Fakten den Raum nimmt. Die Umweltpolitik rückt in ein anderes Licht, wenn ein Teil der Bevölkerung den Klimawandel für eine marxistische Verschwörung hält.