Am Morgen hatte die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in einem offiziellen Schreiben mitgeteilt, dass die Wahl vom 20. Oktober nicht für gültig erklärt werden könne. In ihren Überprüfungen habe sie große Unregelmäßigkeiten beim Auszählen, auf Wahlzetteln und beim Ergebnis festgestellt. Außerdem sei das Übermittlungssystem zur Schnellauszählung manipuliert worden. Die Empfehlung der OAS lautet deshalb: Neuwahlen und die Zusammenstellung einer neuen vertrauenswürdigen Wahlkommission.