Peter Pellegrini soll Nachfolger von Regierungschef Fico werden. Quelle: Martin Baumann/TASR/AP/dpa

Der slowakische Vizeregierungschef Peter Pellegrini soll Nachfolger von Regierungschef Robert Fico werden. Das teilte Präsident Andrej Kiska in Bratislava mit. Fico hatte am Mittwoch seinen Rücktritt angeboten. Das Land steckt wegen der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und dessen Freundin Martina Kusnirova vor drei Wochen in einer tiefen Krise.



Mit dem Wechsel an der Regierungsspitze sind vorgezogene Neuwahlen vorerst abgewendet. Der reguläre Wahltermin wäre im Frühjahr 2020.