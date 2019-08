Soldaten stehen in Jammu Wache. Archivbild

Quelle: Channi Anand/AP/dpa

Wegen der Spannungen in Kaschmir soll sich der UN-Sicherheitsrat mit der Situation in dem umstrittenen Himalaya-Gebiet beschäftigen. China habe eine Sitzung zu der Lage in dem Gebiet beantragt, das sowohl Pakistan als auch Indien für sich beanspruchen. Das bestätigten mehrere Diplomaten. Zunächst blieb unklar, wann und in welchem Format das Thema behandelt werde.



Am Dienstag hatte auch Pakistan um eine Sondersitzung gebeten. Indien hatte der Region vergangene Woche den Autonomiestatus entzogen.