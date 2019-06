Demonstration gegen das Auslieferungsgesetz.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Nach den Massenprotesten gegen das umstrittene Gesetz für Auslieferungen an China ist am Sonntag in Hongkong eine neue Demonstration geplant. Der Widerstand unter den sieben Millionen Einwohnern hat die Regierung der Sonderverwaltungsregion in die schwerste Krise seit Jahren gestürzt.



Am vergangenen Sonntag hatten Hunderttausende gegen das Gesetz demonstriert. Es würde Hongkongs Behörden erlauben, von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Volksrepublik auszuliefern.