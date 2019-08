Indische paramilitärische Soldaten stehen in Srinagar Wache.

Quelle: Dar Yasin/AP/dpa

Die indische Regierung will eine im Konflikt um die Autonomie der indischen Region Kaschmir verhängte Ausgangssperre aufheben. Das sagte laut NDTV ein Staatsanwalt, der die Regierung vertritt, dem Obersten indischen Gericht. Die Behörden hatten bereits erstmals wieder geöffnet. In Schulen soll ab nächster Woche unterricht werden.



Seit knapp zwei Wochen gilt in dem indischen Teil Kaschmirs eine Ausgangssperre. Internet und Telefone sind blockiert. Zudem entzog Indien der Region letzte Woche den Autonomiestatus.