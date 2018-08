Die Regierung schmiedet indes eifrig Pläne. Maduro will die Benzinpreise Ende September auf internationales Niveau anheben. Ziel ist demnach, den Schmuggel über die Grenzen hinweg einzudämmen. In keinem Land der Welt ist Benzin so billig wie in Venezuela - eine Erinnerung daran, dass das Land einst eines der wohlhabendsten in Lateinamerika war, mit den größten Ölvorkommen der Welt. Der Einbruch des Ölpreises, Korruption und Misswirtschaft in zwei Jahrzehnten sozialistischer Führung haben die Wirtschaft aber in ein historisches Tief getrieben - und das Land in eine politische Krise gestürzt. Die Ölförderung ist auf das Niveau von 1947 gefallen. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die Inflation dieses Jahr eine Million Prozent übersteigen wird.