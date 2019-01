Gleich vier Ambulanzen stehen neben dem Sammellager für den Notfall bereit. "Eine bessere medizinische Versorgung als bei uns zu Hause", sagt Celvin Dumont (28). In Venezuela hat er in einer Auto-Werkstatt gearbeitet, um sein Studium zu finanzieren. Eigentlich fehlen ihm nur noch die Abschlussarbeit in Autoantriebstechnik und genau eine Million Bolivar, die er dafür an einer privaten Universität bezahlen muss.