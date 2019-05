Leopoldo Lopez.

Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

Ein venezolanisches Gericht hat einen Haftbefehl gegen den Oppositionsführer Leopoldo Lopez ausgestellt. Der Geheimdienst Sebin solle den Gründer der Oppositionspartei Voluntad Popular festsetzen und ins Militärgefängnis Ramo Verde bringen, teilte das Strafgericht in Caracas mit.



Am Dienstag war Lopez auf Anweisung des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido von aufständischen Soldaten aus dem Hausarrest befreit worden. Später suchte er Schutz in der spanischen Botschaft in Caracas.