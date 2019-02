Die Hilfsleistungen sollen die dringendsten Bedürfnisse abdecken.

Angesichts der tiefen Krise in Venezuela will Kanada humanitäre Hilfe in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Euro leisten. Das kündigte Kanadas Premierminister Justin Trudeau bei einem Treffen der sogenannten Lima-Gruppe an.



In Ottawa wollte die Gruppe aus 14 nord- und südamerikanischen Ländern darüber beraten, wie Präsident Maduro davon überzeugt werden kann, faire Neuwahlen abzuhalten. Die Hilfen sollen Trudeau zufolge für die dringendsten Bedürfnisse der Venezolaner eingesetzt werden.