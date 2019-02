Aus Guaidós bislang so strahlendem Gesicht ist derweil jeder Anflug eines Lächelns verschwunden. Innerhalb der Opposition wächst die Wut wegen des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte und nun ist erst einmal kein Plan B zur Hand. Schlimmer noch: Guaidó droht wegen seines Grenzübertritts die Verhaftung durch die linientreue Maduro-Justiz. Am Montag will sich Guaidó mit der Gruppe von Lima in Bogota abstimmen, auch US-Vizepräsident Mike Pence ist dabei. Doch so mächtig die außenpolitischen Verbündeten von Guaidó auch sein mögen, das Wochenende hat gezeigt: Bislang ist er ein machtloser Interimspräsident, dem zwar die Sympathien der Mehrheit der Venezolaner gehören, doch der keinerlei Zugriff auf die Institutionen hat.