Nicolás Maduro und Papst Franziskus (Archiv)

Quelle: Pool/ANSA/dpa

Der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro hat Papst Franziskus in einem Brief um Hilfe in der Krise seines Landes gebeten. "Ich bitte den Papst, sein Bestes zu geben, um seinen Willen, uns auf dem Weg des Dialogs zu helfen", sagte Maduro dem Fernsehsender Sky TG24. "Wir hoffen auf eine positive Antwort."



Vatikans Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin bestätigte, dass Maduro einen Brief geschrieben habe. Franziskus hatte im venezolanischen Machtkampf noch keine Position bezogen.