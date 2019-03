Lawrow (r) begrüßt Rodriguez in Moskau.

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Russland hat dem umstrittenen venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro weitere Hilfe in seinem Machtkampf mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido zugesichert. Der russische Außenminister Sergej Lawrow empfing in Moskau Maduros Stellvertreterin Delcy Rodriguez.



Er warnte dabei einmal mehr vor einer militärischen Intervention der USA in dem krisengeschüttelten Land. "Wir werden diesen Versuchen kategorisch entgegentreten", sagte Lawrow nach Angaben der Agentur Interfax.