US-Außenminister Rex Tillerson.

Quelle: Jose Romero/telam/dpa

Die USA erwägen laut Außenminister Rex Tillerson wegen der anhaltenden Krise in Venezuela Sanktionen gegen die wichtige venezolanische Erdölindustrie. In Betracht kämen Sanktionen gegen den Handel mit Erdöl oder gegen Ölderivate aus Venezuela, sagte Tillerson.



"Wir können der Zerstörung der venezolanischen Demokratie nicht länger tatenlos zusehen", so Tillerson. Die US-Regierung verhängte bereits mehrfach Sanktionen gegen Venezuela, diese richteten sich aber vor allem gegen Einzelpersonen.