Demonstranten an der Grenze zu Kolumbien (Archiv).

Quelle: Rafael Hernandez/dpa

Die USA streben noch in dieser Woche eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Venezuela an. Das sagte der US-Sondergesandte in New York.



Zuvor war eine Kraftprobe um Hilfslieferungen aus dem Ausland eskaliert. Der Plan von Venezuelas selbst ernanntem Übergangspräsidenten Juan Guaido, gegen den Willen von Präsident Nicolas Maduro Hilfsgüter über die Grenzen zu bringen, scheiterte am Widerstand regierungstreuer Sicherheitskräfte. An der Grenze zu Brasilien gab es Tote.