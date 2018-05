Bundespräsident Steinmeier trifft heute FDP-Chef Lindner. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will schon an diesem Dienstag mit FDP-Chef Christian Lindner ausloten, ob es noch Chancen für eine Jamaika-Koalition gibt.



Das Treffen sei um 16.00 Uhr geplant, sagte Lindners Sprecher der DPA. Nach dem Scheitern der Sondierungen hatte Steinmeier die Parteien aufgerufen, sich erneut um eine Regierungsbildung zu bemühen. "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält", so Steinmeier.