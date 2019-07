Der Öltanker liegt derzeit im Hafen in Bandar Abbas in Südiran.

Quelle: Uncredited/Tasnim News Agency/AP/dpa

In der Krise um den beschlagnahmten Öltanker am Golf hat der Oman Großbritannien und den Iran zu einer diplomatischen Lösung gedrängt. Laut Außenministerium stehe man mit mehreren Seiten in Kontakt, um die sichere Fahrt des Schiffs durch die Straße von Hormus zu garantieren. Alle Parteien müssten Zurückhaltung üben.



Anders als die restlichen Golfstaaten pflegt der Oman gute Beziehungen zum Iran. Das Sultanat versucht wie auch in anderen Konflikten in der Region als Vermittler zu agieren.