Krise in Katalonien: Weniger Touristen besuchen die Region. Quelle: Paco Freire/SOPA via ZUMA Wire/dpa

Die Krise um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens hat sich im Oktober negativ auf die Touristenzahlen in der spanischen Region ausgewirkt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien 4,7 Prozent weniger ausländische Gäste in die Region gereist. Das teilte das Nationale Statistikinstitut mit.



Landesweit stiegen die Touristenzahlen im Oktober hingegen um 1,8 Prozent. Katalonien hatte im Oktober ein Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt, das die Region in eine tiefe Krise gestürzt hat.