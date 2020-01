Der designierte österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Zur Entschärfung der Iran-Krise hat der künftige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Gipfeltreffen in Wien vorgeschlagen. "Wien steht selbstverständlich als Standort für mögliche Verhandlungen zur Verfügung, wenn der Iran und die USA wieder Gespräche führen wollen", sagte Kurz der "Bild am Sonntag".



Kurz äußerte zudem Verständnis für das Vorgehen der USA: "Die Tötung des Generals ist eine Reaktion gewesen auf das iranische Vorgehen und iranische Verhalten in der Zeit davor."