General Electric (GE) befindet sich in einer tiefen Krise. Quelle: John Minchillo/AP/dpa

Eine massive Abschreibung in der kriselnden Kraftwerkssparte hat dem angeschlagenen US-Industriekonzern General Electric (GE) einen riesigen Quartalsverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand in den drei Monaten bis Ende September ein Minus von 22,8 Milliarden Dollar. Zudem ist der Konzern mit Ermittlungen von US-Behörden konfrontiert.



Auch für Anleger gab es schlechte Nachrichten. So wurde die Dividende weiter zusammengestrichen, und zwar drastisch - von zwölf auf nur noch einen Cent.