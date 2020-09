Vorbereitungen für den politischen Aschermittwoch. Archivbild

Quelle: picture alliance / Marijan Murat/dpa

Eine bessere Rampe als den Machtkampf in der CDU kann es für den politischen Aschermittwoch kaum geben. Nur einen Tag, nachdem Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CDU-Vize Armin Laschet offiziell ihre Kampfkandidaturen für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bekanntgegeben haben, holen heute die Spitzen aller Parteien zum verbalen Rundumschlag aus.



Traditionell werden die Schmerzgrenzen in den meist angriffslustigen Reden sehr weit oben angesetzt - sehr zur Freude der Zuschauer in den Hallen.