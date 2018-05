Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist derzeit in der Ukraine. Quelle: Inga Kjer/Inga Kjer/photothek.net/dpa

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) reist heute von Kiew ins Konfliktgebiet in der Ostukraine. In der Donbass-Region will er sich mit Beobachtern der OSZE-Mission treffen. Diese dokumentieren die seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und pro-russischen Separatisten.



Gestern war Gabriel in Kiew, um mit seinem ukrainischen Kollegen Pawel Klimkin über den stockenden Friedensprozess im Osten des Landes zu sprechen.