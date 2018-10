Die Organisatoren nennen die Flüchtlingskarawane "Marsch der Hoffnung". Was vor gut einer Woche in San Pedro Sula begann, hat inzwischen weltweite Aufmerksamkeit erfahren. Mehrere tausend Menschen haben sich in der Stadt versammelt, die als eine der gefährlichsten der Welt gilt. Ihr Ziel: die Vereinigten Staaten. Inzwischen hat die Karawane Honduras verlassen, Guatemala durchquert und befindet sich zu großen Teilen bereits im Süden Mexikos auf dem weiteren Weg in die USA.