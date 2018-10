Protest gegen den rechtsextremen Kandidaten Bolsonaro. Quelle: Pablo Albarenga/dpa

Inmitten einer schweren Krise wählt Brasilien, das größte Land Lateinamerikas, an diesem Sonntag einen neuen Präsidenten. Als Favoriten gehen der ultrarechte Jair Bolsonaro und der linke Fernando Haddad ins Rennen um das höchste Staatsamt in Brasilien.



In den letzten Umfragen lag Bolsonaro deutlich vor Haddad. Sollte kein Bewerber in der ersten Runde die absolute Mehrheit erzielen, treffen die beiden stärksten Kandidaten in einer Stichwahl in drei Wochen wieder aufeinander.