Menschen sitzen vor Ministerium für Soziales. Archivbild

Quelle: Carlos Brigo/telam/dpa

Wegen schleppender Konjunktur und starker Inflation sind im vergangenen Jahr etwa 3,4 Millionen Argentinier in die Armut abgerutscht. 35,4 Prozent der Menschen in dem südamerikanischen Land lebten unterhalb der Armutsgrenze, wie die Statistikbehörde mitteilte.



Das waren 8,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Der Kampf gegen die Armut war eines der wichtigsten Wahlversprechen von Präsident Mauricio Macri. Das einst reiche Argentinien steckt wieder einmal in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise.