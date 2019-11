Buch hatte dem TV-Sender La Sexta zuvor gesagt, "eine solche extreme Gewalt" habe es in Katalonien "noch nie gegeben". Spanischen Medienberichten zufolge wurden in der Region Katalonien mehr als 180 Menschen verletzt. Rettungskräfte zählten, allein in Barcelona 152 Verletzte. In Barcelona werde am Samstag auch der Innenminister der spanischen Zentralregierung, Fernando Grande-Marlaska, erwartet, hieß es.



Wie die Regional-Behörden in einer jüngsten Bilanz am Samstag mitteilten, wurden am Freitag in ganz Katalonien 83 Demonstranten festgenommen, viele von ihnen seinen noch minderjährig. Unter den Festgenommen war nach Medienberichten auch ein Fotograf der Zeitung "El País".