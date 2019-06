Andrea Nahles tritt auch SPD-Fraktionschefin zurück. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Rückzug von Andrea Nahles sucht die SPD weiter nach Wegen aus der Krise. Heute beraten die Abgeordneten in der Bundestagsfraktion über Nahles' Abgang sowie über das historisch schlechte Ergebnis der Traditionspartei bei der Europawahl vor einer Woche.



Nach ihrem offiziellen Rücktritt als Parteivorsitzende am Montag will Nahles sich heute auch vom Fraktionsvorsitz zurückziehen. Rolf Mützenich, dienstältester Vize-Fraktionschef, soll kommissarisch die Führung übernehmen.