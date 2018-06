Georg Fahrenschon steht vor dem Aus als Sparkassenpräsident. Quelle: Soeren Stache/dpa

Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" sind die Tage von Georg Fahrenschon an der Spitze des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) gezählt. Das DSGV-Präsidium komme an diesem Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Steueraffäre des Präsidenten zu beraten.



Neben der mutmaßlichen Steuerhinterziehung wird dem früheren bayrischen Finanzminister Fahrenschon laut "BamS" vor allem vorgeworfen, den Strafbefehl gegen seine Person monatelang verheimlicht zu haben.