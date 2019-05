Bundeswehrsoldat auf UN-Mission in Mali (Archiv).

Quelle: Michael Kappeler/dpa POOL/dpa

Bei zwei Angriffen in Mali sind 18 Menschen getötet worden. Das teilte die UN-Mission Minusma mit. Der erste Angriff trug sich am Mittwoch zu. Der zweite ereignete sich am Donnerstag, als Anwohner die Toten abtransportierten. Am selben Tag hatte Kanzlerin Angela Merkel die deutschen Soldaten in Mali besucht.



In Mali gibt es immer wieder Angriffe bewaffneter Gruppen. Eine UN-Friedensmission bemüht sich um Stabilisierung. An dem Einsatz beteiligen sich auch etwa 1.000 Bundeswehrsoldaten.