Maaßen geht, so wird es die SPD sehen. Aber für die Sozialdemokraten muss sich die Versetzung mehr als halbe Niederlage denn als halber Sieg anfühlen. Parteichefin Andreas Nahles hatte in den vergangenen Tagen immer wieder betont: "Maaßen muss gehen, und er wird gehen." Nun, sie hat Wort gehalten. Gegangen ist er ja. Nur, wie schon Trude Herr sang: "Niemals geht man so ganz …." Wegen Unfähigkeit zum Staatssekretär befördert, so werden diejenigen in der Partei den Maaßen-Kompromiss interpretieren, die ohnehin gegen diese Koalition waren. Und das waren nicht nur die Jusos um Kevin Kühnert, sondern immerhin ein Drittel der Partei. Sie dürfte sich durch diese Affäre bestätigt fühlen: Je länger wir in der Koalition bleiben, desto beschädigter gehen wir raus. Die Kritiker meldeten sich gestern prompt: Martin Dulig, SPD-Landesvorsitzender in Sachsen, sprach von einer "dreisten Lösung". Es gehe nicht um Maaßen, sondern um Vertrauen in den Rechtsstaat. "Es ist eine Frechheit", twittert Dulig.