Bereits zuvor hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gefordert: "Merkel muss jetzt handeln". Und SPD-Vize Ralf Stegner schrieb bei Twitter: "Der Ball liegt jetzt im Feld der Kanzlerin und des CSU-Vorsitzenden. Herr Maaßen ist in seinem Amt nicht mehr tragbar und muss gehen!" Auch der bayerische Bundestagsabgeordnete Florian Post (SPD) erklärt gegenüber dem ZDF, dass der Rücktritt von Maaßen "unausweichlich" sei, und auch über den Verbleib von Innenminister Seehofer müsse man nachdenken. Auch, wenn an diesen Entscheidungen die Große Koalition zerbrechen könnte.



SPD-Chefin Nahles hatte am Montag von Maaßen klare Belege für seine Aussagen in der "Bild"-Zeitung eingefordert: "Sollte er dazu nicht in der Lage sein, dann ist er in seinem Amt nicht länger tragbar." Maaßen hatte in einem Interview gesagt, es lägen keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video mit Angriffen auf Ausländer authentisch sei. Später relativierte er dies.