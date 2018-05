Mit der Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit (VSVgV) wurden 2012 europäische Richtlinien in deutsches Recht umgewandelt. Das Ziel der VSVgV ist ein stärkerer Wettbewerb bei der Vergabe von Rüstungsprojekten. Dieses Ziel sei erreicht, "allerdings haben sich dadurch die rechtlichen Anforderungen an Vergaben und deren Dokumentation im Bereich der Bundeswehr deutlich erhöht", heißt es aus dem Beschaffungsamt der Bundeswehr. "Während Vergabeentscheidungen zuvor mitunter binnen weniger Tage juristisch entworfen werden konnten, muss die Dokumentation unseres Handelns nunmehr rechtssicher detailliert gefasst werden“, teilt ein Sprecher auf heute.de-Anfrage mit.



"Darüber hinaus haben unterlegene Bieter nun die Möglichkeit – von welcher auch immer häufiger Gebrauch gemacht wird – die Vergabeentscheidungen der Bundeswehr juristisch überprüfen zu lassen", heißt es weiter. Dem Gewinn an Wettbewerb und Transparenz stehen demnach potentiell erhebliche Verzögerungen von drei Monaten bis zu teilweise über einem Jahr bei Beschaffungsprojekten gegenüber, wenn der Rechtsweg bis zur letzten Instanz ausgereizt wird. "Selbst wenn die Bundeswehr das Nachprüfungsverfahren innerhalb der kürzest möglichen Zeitspanne von fünf Wochen bei der Vergabekammer des Bundes gewinnt, kann es passieren, dass der Beschaffungsvorgang in dem dafür vorgesehenen Haushaltsjahr nicht mehr abgeschlossen werden kann", so der Sprecher des BAAINBw. Eine Entscheidung über eine Vereinfachung des Vergaberechts obliegt dem Gesetzgeber.