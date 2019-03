SPD-Fraktionsvize Achim Post.

Die Kritik am jüngsten Vorstoß von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Weiterentwicklung der Europäischen Union reißt in der SPD nicht ab.



SPD-Fraktionsvize Achim Post sagte: "Es ist schon ein starkes Stück, dass Frau Kramp-Karrenbauer nach Jahren der Krise in Europa kein Wort über den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit verliert und sich gegen faire Mindestlöhne in Europa stellt." Europas wichtigste Aufgabe sei es, den Menschen eine gute Zukunft zu sichern.